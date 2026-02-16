Форма поиска по сайту

Зеленский заявил, что не станет повторять "ошибку" украинских властей 2014 года

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил неготовность Киева к территориальным уступкам. Он назвал действия украинских властей в начале 2014 года "большой ошибкой", сообщает RT со ссылкой на интервью украинского лидера для Politico.

Глава киевского режима также призвал мировое сообщество усилить давление на Москву. Он подчеркнул, что дипломатические методы неэффективны против России.

"Нельзя, я имею в виду, остановить (Россию. – Прим. ред.) поцелуями или чем-то подобным, цветами", – заявил Зеленский.

По его мнению, подобные жесты станут первым шагом к дальнейшим проблемам.

Третий этап трехсторонних переговоров по Украине запланирован на 17–18 февраля. Встреча пройдет в Женеве. В консультациях примут участие те же стороны, что и на предыдущих переговорах, – Россия, Украина и США. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

В преддверии этого события Зеленский встретился со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, которые представляют Штаты на этих консультациях. Украинский лидер выразил оптимизм относительно возможных результатов предстоящих встреч.

