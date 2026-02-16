Фото: ТАСС/Zuma

Военно-морские силы США намеренно топят свои корабли во время учений, тем самым предупреждая Россию и Китай. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал 19FortyFive.

В публикации сказано, что таким образом американские военные смотрят, как именно настоящие суда получают повреждения в реальных условиях. Их интересует информация о повреждениях, которые способен выдержать корпус корабля перед тем, как затонуть.

Например, во время учений Valiant Shield 24 в 2024 году при помощи оперативно-тактических ракет Precision Strike был намеренно потоплен десантный корабль USS Cleveland класса "Остин".

Ранее СМИ сообщали, что США провели военные учения недалеко от Калининградской области. Уточняется, что американские военные выполнили боевую стрельбу из БМП Bradley на полигоне Бемово-Писке. В материале говорится, что эти учения стали "демонстрацией силы".

Также российский МИД отметил, что заявления европейских лидеров, включая Каю Каллас, Урсулу фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Марка Рютте, следует интерпретировать как свидетельство серьезной подготовки НАТО к войне с Россией.

