Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 11:55

Политика
Главная / Новости /

19FortyFive: ВМС США затопили свой корабль в ходе учений для предупреждения РФ

ВМС США затопили свой корабль в ходе учений для предупреждения РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Военно-морские силы США намеренно топят свои корабли во время учений, тем самым предупреждая Россию и Китай. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал 19FortyFive.

В публикации сказано, что таким образом американские военные смотрят, как именно настоящие суда получают повреждения в реальных условиях. Их интересует информация о повреждениях, которые способен выдержать корпус корабля перед тем, как затонуть.

Например, во время учений Valiant Shield 24 в 2024 году при помощи оперативно-тактических ракет Precision Strike был намеренно потоплен десантный корабль USS Cleveland класса "Остин".

Ранее СМИ сообщали, что США провели военные учения недалеко от Калининградской области. Уточняется, что американские военные выполнили боевую стрельбу из БМП Bradley на полигоне Бемово-Писке. В материале говорится, что эти учения стали "демонстрацией силы".

Также российский МИД отметил, что заявления европейских лидеров, включая Каю Каллас, Урсулу фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Марка Рютте, следует интерпретировать как свидетельство серьезной подготовки НАТО к войне с Россией.

Читайте также


политика

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика