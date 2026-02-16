NDR: немецкий ледокол застрял в Арктике из-за технической неисправности

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Büttner

Немецкий ледокол Neuwerk застрял в Арктике из-за технической неисправности, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал NDR.

Судно должно было обеспечить беспрепятственное движение танкеров к порту Мукран на побережье Рюгена к терминалу сжиженного природного газа.

По данным СМИ, осмотревшие ледокол специалисты не озвучили точный характер повреждений. Также неизвестно, сколько времени займет ремонт.

В свою очередь, портал Eadaily уточнил, что Neuwerk направлялся на помощь газовозу, который тоже застрял во льду. В одном из телеграм-каналов указано, что помочь немецкому судну может ледокол из России, однако этого может не произойти из-за антироссийских санкций.

