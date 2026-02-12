Форма поиска по сайту

12 февраля, 15:18

Происшествия
WSJ: у Южной Америки столкнулись два корабля ВМС США

Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки

Фото: ТАСС/ЕРА/DEAN LEWINS

Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского военного представителя.

Инцидент произошел во время дозаправки кораблей на море. По данным издания, столкнулись эсминец USS Truxtun и судно снабжения USNS Supply. В результате пострадали 2 человека. У них выявлены незначительные травмы.

Ранее 2 военных корабля КНР столкнулись во время погони за филиппинским судном около острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Изначально филиппинское судно преследовал катер береговой охраны Китая. Во время погони он использовал водометную пушку.

Внезапно катер столкнулся с более крупным военным кораблем КНР. В результате произошедшего у катера повредилась носовая часть, а в корпусе крупного военного корабля образовалась дыра. В сенате Филиппин призвали береговую охрану Китая прекратить опасные маневры против филиппинских морских судов.

Новости мира: два танкера столкнулись в водах ОАЭ

