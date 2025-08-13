Военные КНР вытеснили эсминец США из района спорных островов

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Военные КНР вытеснили эсминец США USS Higgins из района спорных островов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центральное телевидение Китая, которому поступила информация от Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Корабль США вторгся в территориальные воды Китая не запросив разрешения у китайских властей. Судно обнаружили у острова Хуанъянь. В НОАК назвали действия американских военных сил ущемлением суверенитета и безопасности КНР.



Ранее два военных корабля КНР столкнулись во время погони за филиппинским судном около острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. По данным СМИ, изначально филиппинское судно преследовало катер береговой охраны Китая, используя водометную пушку.

В какой-то момент катер неожиданно столкнулся с более крупным военным кораблем КНР. В результате произошедшего у катера повредилась носовая часть, а в корпусе крупного военного корабля образовалась дыра. В сенате Филиппин призвали береговую охрану Китая прекратить опасные маневры против филиппинских судов.

