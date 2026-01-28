Минздрав РФ начнет проверять иностранцев на гепатиты В, С и D

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Иностранцев, приезжающих в Россию, с текущего года начнут обследовать на гепатиты В, С и D. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталью Пакскину.

"Мы проект (изменений в приказ о медицинском освидетельствовании. – Прим. ред.) подготовили, проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти. Роспотребнадзор нам согласовал", – сказала Пакскина в ходе заседания думского комитета по охране здоровья.

Ранее Роспотребнадзор заявлял о минимальных рисках завоза гепатита А из Чехии в Россию. При этом служба взяла под контроль эти сообщения. Затем СМИ стали утверждать, что Роспотребнадзор якобы начал проверять россиян, возвращающихся из этой страны, из-за вспышки желтухи.

Позже надзорное ведомство сообщило, что эти сообщения недостоверны. Представители Роспотребнадзора объяснили, что первоначальное сообщение касалось лишь самой ситуации с гепатитом А в Чехии, разработки учеными Роспотребнадзора быстрых тестов и того, что риски распространения вируса из этой страны крайне малы.

