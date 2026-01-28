Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 12:04

Общество

Минздрав РФ начнет проверять иностранцев на гепатиты В, С и D

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Иностранцев, приезжающих в Россию, с текущего года начнут обследовать на гепатиты В, С и D. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталью Пакскину.

"Мы проект (изменений в приказ о медицинском освидетельствовании. – Прим. ред.) подготовили, проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти. Роспотребнадзор нам согласовал", – сказала Пакскина в ходе заседания думского комитета по охране здоровья.

Ранее Роспотребнадзор заявлял о минимальных рисках завоза гепатита А из Чехии в Россию. При этом служба взяла под контроль эти сообщения. Затем СМИ стали утверждать, что Роспотребнадзор якобы начал проверять россиян, возвращающихся из этой страны, из-за вспышки желтухи.

Позже надзорное ведомство сообщило, что эти сообщения недостоверны. Представители Роспотребнадзора объяснили, что первоначальное сообщение касалось лишь самой ситуации с гепатитом А в Чехии, разработки учеными Роспотребнадзора быстрых тестов и того, что риски распространения вируса из этой страны крайне малы.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика