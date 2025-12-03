Форма поиска по сайту

03 декабря, 18:36

Общество

Роспотребнадзор назвал минимальными риски завоза гепатита А в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Риски завоза гепатита А из Чехии в Россию оцениваются как минимальные, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что подъем заболеваемости в Чехии не повлияет на эпидемиологическую ситуацию.

"Необходимые противоэпидемические меры как на границе, так и на территории РФ проводятся. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

Заболеваемость гепатитом А в России с 2012 года снизилась в 1,73 раза. По данным ведомства, в Чехии в 2025 году уже зафиксировано 2 880 случаев заболевания. Это в 20 раз больше, чем годом ранее.

Ранее в Минздраве опровергли сообщения о миллионе больных ВИЧ в России. Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус подчеркнул, что на учете состоят 920 тысяч больных.

