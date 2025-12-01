Форма поиска по сайту

01 декабря, 17:43

Общество

В Минздраве опровергли сообщения о миллионе больных ВИЧ в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Число больных ВИЧ россиян в стране не превышает миллиона человек. Об этом заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус.

Эксперт подчеркнул, что на учете состоят 920 тысяч больных.

"Исследования на ВИЧ-инфекцию делаются тестом персонифицированным, и с этого момента пациент если выявляется, то находится в зоне внимания федерального регистра. Это база, которая положила конец различным вбросам про "миллионы" больных в нашей стране", – пояснил Мазус.

По его словам, более 90% больных ВИЧ-инфекцией россиян знают свой статус. При этом Мазус указал, что есть разные модели учета и данные Роспотребнадзора – они всегда фиксируют больше больных.

"Пациенты могут сдавать исследования в разных больницах в течение года, сдают иностранцы, люди, которые переезжают из региона в регион, поэтому в формах Роспотребнадзора всегда цифры будут выше, но это не значит, что это цифры количества реальных больных в нашей стране", – заключил Мазус.

Ранее академик РАН Вадим Покровский рассказал, что в России зарегистрированы более 1,25 миллиона человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. Это составляет свыше 1% населения. Эксперт также подчеркнул, что ситуация с ВИЧ-инфекцией остается серьезной не только в России, но и во всем мире.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году ожидается 1,4 миллиона новых случаев заражения.

