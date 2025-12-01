Каждый сотый человек в России инфицирован ВИЧ

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

В России зарегистрированы более 1,25 миллиона человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. Это составляет свыше 1% населения, то есть заражен каждый сотый россиянин. Об этом сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

"Риски заражения очень большие, у нас в стране, если брать только взрослых людей, от 15 до 50 лет, то это больше 1%. А если брать определенные возрастные группы, скажем, мужчины 40–45 лет, то это 4%. То есть 1 из 25 мужчин инфицирован вирусом", – сообщил Покровский на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что ситуация с ВИЧ-инфекцией остается серьезной не только в России, но и во всем мире, где с вирусом живут около 40 миллионов человек.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году ожидается 1,4 миллиона новых случаев заражения.

"Поэтому в первую очередь надо избежать заражения, потому что лечение дорогое, и очень сложные препараты надо принимать", – добавил он.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата была определена по инициативе ВОЗ в 1988 году.

В начале ноября сообщалось, что негативный тренд распространения ВИЧ-инфекции в России преодолен, и число новых случаев находится на историческом минимуме.

Однако главный специалист Минздрава Алексей Мазус пояснил, что локальные вспышки, о которых сообщалось за пятимесячный период, не отражают общую картину, так как для медленных инфекций, к которым относится ВИЧ, используется годовая статистика.