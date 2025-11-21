Форма поиска по сайту

21 ноября, 20:09

Общество
Врач Звонков: через рукопожатие можно заразиться кишечной инфекцией и гепатитом А

Врач предупредил о риске заражения кишечной инфекцией и гепатитом А при рукопожатии

Фото: 123RF.com/puttipongsong

При рукопожатии можно получить кишечную инфекцию и гепатит А, если у людей немытые руки. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на терапевта Андрея Звонкова.

Врач объяснил, что гепатит передается фекально-оральным путем. По этой причине посещение уборной требует тщательного мытья рук. Иногда при физическом контакте можно заразиться дизентерией и холерой. Вспышки этих заболеваний особенно сильно контролируются Минздравом.

"В ковидные времена появилась у многих привычка обрабатывать руки антисептиком, но сейчас она сходит на нет, поэтому стоит помнить, что гепатит А и кишечные инфекции подхватить реально", – напомнил Звонков.

Эксперт подчеркнул, что также можно заразиться СПИД и ВИЧ, если у человека на руках ранки. Это произойдет в том случае, если заболевший контактировал пораженными местами, которые сильно кровоточат. В иных ситуациях передать возбудитель не получится.

Также трудно заразиться герпесом – эта болезнь использует иной способ проникновения в тело. При этом врач посоветовал мыть руки даже без специальных средств, так как содержание хлора в проточной воде помогает обеззаразить кожу.

Ранее эксперты призвали не контактировать с голубями, так как они являются переносчиками опасных заболеваний. Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 уточнял, что городские птицы переносят сальмонеллез, птичий грипп и орнитоз.

Болезни передаются и через контакт с пернатым, и воздушно-капельным путем. Риск заражения одинаково высок в любом городе, отмечал он.

"Доктор 24": врач объяснила, как заметить заражение гепатитом А

