Терапевт Кондрахин: голуби являются переносчиками паразитов

Фото: 123RF.com/olga_sweet

Городские птицы, в особенности голуби, являются переносчиками опасных заболеваний, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Однако не все горожане осознают эти риски. Ранее конфликт вокруг голубей расколол жителей Бирюлевской улицы на два лагеря. Одни хотят подкармливать пернатых и даже планируют строительство голубятни, тогда как другие испытывают неудобства из-за стай птиц, обитающих рядом с их окнами.

Как отметил врач, среди инфекций, которые распространяют птицы, – сальмонеллез, птичий грипп и орнитоз. Болезни передаются и через контакт с пернатым, и воздушно-капельным путем.

"Орнитоз, например, можно получить и без контакта: достаточно вдохнуть высушенный помет, представляющий совершенно мелкие частицы. Они попадают в воздух из-за ветра, а потом и в организм человека", – поделился Кондрахин.

Симптомы этой болезни схожи с гриппом, но часто приводят к более тяжелым последствиям, таким как пневмония, предупредил специалист.

Помимо вирусов и бактерий, птицы, особенно голуби, являются разносчиками блох, глистов и других паразитов. Эксперт подчеркнул, что заразиться ими могут домашние животные, а иногда – люди.

Риск заражения одинаково высок в любом городе. Кондрахин призвал горожан воздерживаться от контактов с пернатыми, особенно если те выглядят больными – передвигаются вяло, не летают или имеют полузакрытые глаза.

Ранее сообщалось, что кормление голубей в Москве может привести к административной ответственности, если оно повлекло загрязнение или повреждение объектов благоустройства. Размер штрафов составляет для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, для юридических – до 500 тысяч рублей.