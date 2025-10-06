Юрист Зокиров: кормление голубей в Москве может привести к штрафу в полмиллиона рублей

Фото: 123RF/kulkann75

Кормление голубей и других птиц в столице может привести к административной ответственности, в том числе штрафам до 500 тысяч рублей. Об этом Агентству "Москва" сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Как пояснил юрист, само кормление птиц не запрещено, однако, если происходит загрязнение или повреждение объектов благоустройства – скамеек, газонов или тротуаров, – это образует состав административного правонарушения.

"В Москве за такое нарушение предусмотрены штрафы: для граждан – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей по части 1 статьи 8.19 КоАП Москвы", – уточнил Зокиров.

Эксперт добавил, что отдельная ответственность предусмотрена за повреждение зеленых насаждений – штрафы по этой статье достигают до 4 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч рублей для организаций.

По его словам, на федеральном уровне прямого запрета на кормление птиц нет, однако с 1997 года действуют правила, рекомендующие воздерживаться от кормления птиц из окон из-за риска загрязнения и привлечения грызунов.

Особые ограничения действуют на особо охраняемых природных территориях, таких как национальный парк "Лосиный остров", где кормление любых диких животных, включая птиц, полностью запрещено. Юрист напомнил, что органы местного самоуправления также вправе устанавливать дополнительные ограничения через правила благоустройства.

Ранее Московская городская дума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных. Раньше штраф был установлен до 1 тысячи рублей, сейчас он составит до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч – для юридических лиц.