Собянин подписал закон о штрафах для юрлиц за уклонение от регистрации собак

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин одобрил штрафы для юридических лиц за неисполнение требований о регистрации собак и их вакцинации от бешенства. Документ вносит изменения в городской закон по части размеров штрафов за правонарушения.

Согласно закону, за уклонение от требований по регистрации животных и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветучреждениях, если это не влечет административной ответственности, гражданам назначается штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч, юридическим лицам – от 15 до 30 тысяч.

По действующим нормам Кодекса Москвы об административных правонарушениях уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против бешенства влечет за собой наказание в виде штрафа для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 6 тысяч.

Кроме того, закон повысил ответственность за нарушение содержания домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и домов. За это полагается предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 15 тысяч, а для юрлиц – от 15 до 30 тысяч. Действующий документ предполагает предупреждение или штраф для граждан от 1 до 2 тысяч рублей.

Также в законе прописано, что нахождение с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках и выгул питомцев на территориях школ, детсадов, учреждений здравоохранения без административной ответственности влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 15 тысяч и на юрлиц – от 15 до 30 тысяч. Согласно действующим нормам, за это положен штраф для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

Ранее рабочая группа Госдумы по защите людей от нападений животных под руководством депутата Нины Останиной озвучила предложение не пускать владельцев собак в точки общепита, магазины, образовательные, культурные и медицинские учреждения вместе с питомцами.

При этом первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что это предложение идет вразрез с тенденциями в российском бизнесе.

