Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике иерсиниоза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для профилактики иерсиниоза следует употреблять молочные, мясные и рыбные продукты только после тщательной термической обработки. Также необходимо держать сырые и готовые продукты в холодильнике отдельно друг от друга и не допускать совместного хранения овощей и фруктов старого и нового урожая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Иерсиниоз является острым инфекционным заболеванием, его возбудителем представляется бактерия Yersinia enterocolitica. Инкубационный период болезни – от 1 до 6 дней, преимущественно 2–3 дня. Механизм передачи заболевания – фекально‑оральный, при этом ведущий путь передачи – пищевой.

В ведомстве рассказали, что для заболевания характерно поражение желудочно‑кишечного тракта с общей интоксикацией, а также появление высыпаний на коже. В случае тяжелого течения болезни возможно поражение внутренних органов.

"Резервуаром и источником возбудителя являются почва и мелкие дикие млекопитающие (полевки, мыши, суслики и другие), синантропные грызуны (крысы, домовые мыши) и сельскохозяйственные животные (свиньи, коровы, овцы, козы). Больной человек при кишечном иерсиниозе также является источником инфекции", – добавили в Роспотребнадзоре.

Иерсинии в течение долгого времени выживают и размножаются в почве и воде, а также в некоторых продуктах питания: мясные и молочные продукты, овощи и фрукты, кондитерские изделия. Наиболее активно бактерии размножаются в овощехранилищах, на складах и в холодильниках при температуре плюс 4–6 градусов.

Помимо тщательной термической обработки мясных, молочных и рыбных продуктов, в Роспотребнадзоре выделили еще несколько важных рекомендаций профилактики иерсиниоза:

соблюдение правил личной гигиены: мыть руки с мылом перед едой и после посещения мест массового скопления людей, при необходимости использовать антисептики;

тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением;

пить кипяченую или бутилированную воду;

хранить сырые и готовые продукты в холодильнике отдельно друг от друга;

защищать продукты от насекомых и грызунов;

не допускать совместного хранения овощей и фруктов старого и нового урожая;

проводить обработку против грызунов;

не покупать овощи, корнеплоды, фрукты и ягоды с признаками порчи;

перед длительным хранением овощей и фруктов нужно освободить хранилище от остатков предыдущих урожаев и мусора.

