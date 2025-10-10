Пик заболеваемости гриппом в Москве ожидается в начале 2026 года

Фото: depositphotos/svitlanahulko85.gmail.com

Пик заболеваемости гриппом в столице ожидается в январе – феврале 2026 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавврача по медицинской части городской поликлиники № 220 Анну Косенкову.

Врач напомнила, что пройти вакцинацию можно в период с сентября по декабрь.

"Если пациент отметил, что он пропустил вакцинацию в этом сезоне и вспомнил об этом только в декабре, ему стоит незамедлительно записаться на вакцинацию", – сказала Косенкова.

По ее словам, иммунитет формируется в течение 2–3 недель. К пику заболеваемости человек успеет выработать антитела, чтобы не заразиться. Кроме того, вакцинация от гриппа помогает избежать серьезных осложнений – бронхита, трахеита, пневмонии, миокардита и менингита.

Вирус гриппа зачастую вызывает обострение хронических заболеваний. В группе риска – дети, беременные женщины, пожилые граждане, люди с ожирением, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и аутоиммунными заболеваниями, уточнила врач.

Москвичи, желающие сделать прививку, могут зарегистрироваться на портале mos.ru или через приложение "ЕМИАС.Инфо". Вакцинация доступна в 18 пунктах, расположенных у станций метро, МЦК и МЦД. Их можно посетить по будням с 08:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 18:00, по воскресеньям – с 09:00 до 16:00.