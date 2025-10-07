В Роспотребнадзоре исключили риск распространения лихорадки чикунгунья в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России на данный момент отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в стране нет устойчивых популяций комаров‑переносчиков. Кроме того, климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса.

"Единичные завозные случаи не приводят к локальной циркуляции инфекции, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах", – заявили в Роспотребнадзоре.

Для оперативного выявления вируса была разработана отечественная тест‑система для диагностики возбудителя. Также ведомство в постоянном режиме ведет мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом.

"Также осуществляется регулярный энтомологический мониторинг: изучается видовой состав комаров, их численность и степень инфицированности различными возбудителями", – говорится в сообщении.

В России в конце августа зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевший мужчина прибыл в Москву из Шри-Ланки. На следующий день после возвращения он обратился за медпомощью.

Спустя время подтвердился второй завозной случай лихорадки. В ходе эпидемиологического расследования после выявления первого, а также работы с контактными лицами выявили еще двух человек с повышенной температурой тела.