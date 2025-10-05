05 октября, 17:10В мире
Более 3 тыс новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлены за неделю на юге Китая
Фото: ТАСС/EPA/NADEEM KHAWER
Китайские эпидемиологи выявили 3 181 новый случай заражения лихорадкой чикунгунья в южной провинции Гуандун за неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний региона.
Данные предоставлены за период с 28 сентября по 4 октября. Наибольшее число заражений зарегистрировано в городах Цзянмэнь (2 480), Фошань (157), Гуанчжоу (138), Чжаоцин (101) и Шэньчжэнь (81). При этом тяжелых форм и смертей эпидемиологи не зафиксировали.
Как отметил главный эксперт по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь, недавняя вспышка заболевания в Цзянмэне вызвала необходимость введения третьего уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Это позволило местным властям оперативно провести комплексные меры по профилактике и контролю, что замедлило распространение эпидемии. Однако уровень заражений все еще остается высоким, добавил эксперт.
Ранее в РФ подтвердился второй завозной случай лихорадки чикунгунья. В ходе эпидемиологического расследования после выявления первого завозного случая, а также работы с контактными лицами, выявили еще двух человек с повышенной температурой тела. Все они являются членами одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке.
Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. Риска распространения инфекции в России нет.
