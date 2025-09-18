России удалось добиться снижения уровня неинфекционных заболеваний за 10 лет

Фото: 123RF/pressmaster

Россия вошла в число немногих стран, где с 2010 по 2019 год удалось значительно снизить уровень неинфекционных заболеваний среди мужчин и женщин. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Несмотря на то что большинство государств достигли успехов в снижении риска преждевременной смерти от неинфекционных болезней за это десятилетие, в 60% из них прогресс замедлился по сравнению с предыдущим периодом.

"В Дании зафиксированы наибольшие улучшения для обоих полов. Среди стран других регионов смертность от неинфекционных заболеваний также снизилась для обоих полов в Китае, Египте, Нигерии, России и Бразилии", – отметили в ВОЗ.

Вместе с тем организация указала на снижение случаев сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Среди них колоректальный рак и рак желудка у обоих полов, рак шейки матки и молочной железы среди женщин, а также рак легких и предстательной железы у мужчин.

Несмотря на это, в мире продолжает расти смертность от рака поджелудочной железы, печени и неврологических заболеваний.

Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, неинфекционные заболевания по-прежнему являются основной причиной преждевременной смерти. Ежегодно они уносят жизни 43 миллионов человек, из которых 18 миллионов умирают до достижения 70-летнего возраста.

По подсчетам организации, дополнительные инвестиции в размере трех долларов на человека в год могут привести к спасению 12 миллионов жизней к 2030 году. Более того, это поможет предотвратить 28 миллионов случаев инфаркта и инсульта, а также принесет более одного триллиона долларов экономической выгоды.

Неинфекционные заболевания включают в себя сердечно-сосудистые проблемы, такие как инфаркты и инсульты, онкологические заболевания, хронические респираторные заболевания, в том числе хроническая обструктивная болезнь легких и астма, диабет, а также психические расстройства, среди которых тревожные и депрессивные состояния. Эти заболевания широко распространены по всему миру и затрагивают все слои общества, заключили в ВОЗ.



Ранее сообщалось, что доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно. Исследования проводились на протяжении нескольких лет, из которых три года были регламентированными доклиническими испытаниями. В настоящее время вакцина ожидает разрешения на дальнейшие этапы.

Первые пациенты могут начать проходить лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака уже в ближайшие месяцы. Новый препарат также вызывает интерес в других странах.