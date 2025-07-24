Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вирус чикунгунья грозит миру пандемией. Его переносят комары. По данным ВОЗ, заболевание уже выявлено в 119 странах, в зоне риска находятся свыше 5,5 миллиарда человек.

Смертность от этой инфекции низкая, но в мировых масштабах могут пострадать тысячи людей. Тяжелее всего лихорадку переносят пожилые и ослабленные пациенты. Симптомами болезни являются высокая температура и сильная боль в суставах, которая может сохраняться от нескольких недель до месяцев.

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