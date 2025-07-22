Сильные дожди придут в Москву в начале августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди вновь придут в Москву в начале августа. В первой половине месяца количество осадков за сутки будет достигать 12–20 миллиметров, сообщил Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Это вполне себе сильные дожди, хоть и характерные для августа", – сказал он.

По словам синоптика, дожди начнутся 4–5 августа. При этом столбики термометров покажут 23–28 градусов.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявлял, что в Москве и Подмосковье завершился период интенсивных ливней. Однако полностью дожди прекратятся в Москве только в субботу, 26 июля. Ожидается, что 26-го и 27-го числа почва успеет немного просушиться после серьезных ливней.

Также в столице пройден климатический пик лета. Согласно расчетам синоптиков, 23 июля завершит период самых теплых дней московского года. С 24-го числа столбики термометров должны начать постепенное снижение на доли градуса.

