Работу по проверке инфраструктуры усилили на МЖД из-за ливней

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Московская железная дорога (МЖД) переведена в режим повышенной готовности в связи с обильными осадками, рассказали в пресс-службе столичной магистрали.

В частности, были усилены меры по проверке состояния инфраструктуры. Как пояснили в МЖД, данная работа направлена на обеспечение безопасного и бесперебойного движения поездов.

Сейчас особое внимание уделяется водопропускным и водоотводным сооружениям, а также железнодорожным насыпям. Кроме того, в рамках мероприятий в полную готовность были приведены 17 поездов, предназначенных для борьбы с размывом. Все составы укомплектованы щебнем, шпалами, пиломатериалами, а также инструментами и механизмами.

Из-за непогоды в Московском регионе в режиме повышенной готовности работают бригады Мосводостока. К настоящему моменту специалисты практически полностью ликвидировали последствия ливней в столице. Они оперативно откачали воду в тех местах, где она не уходила самостоятельно. Причем для устранения скоплений рабочие использовали специализированную технику, в том числе мощные насосные установки.

По информации синоптиков, период интенсивных ливней в Москве и Подмосковье завершился. Тем не менее из-за высотного циклона, которым будет определяться синоптическая ситуация в столичном регионе во вторник, 22 июля, ожидаются кратковременные дожди с интенсивностью до 8 миллиметров и грозы.

Осадки прекратятся к пятнице, 25-го числа, а полностью солнечная погода прогнозируется в выходные, 26 и 27 июля. Более того, температура в эти дни будет почти соответствовать климатической норме.