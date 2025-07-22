Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за дождя

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Для передвижения по городу в условиях непогоды москвичам и гостям столицы лучше пользоваться метро, рекомендует пресс-служба Дептранса.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 22 июля, в городе пройдет небольшой дождь. В связи с этим водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее сообщила, что в Москве 21 июля выпало рекордное количество осадков. На метеостанции ВДНХ специалисты зафиксировали выпадение 21 миллиметра дождевой воды, а за сутки значение достигло 49 миллиметров.

Кроме того, из-за дождей на 2,5 метра поднялся уровень реки Яузы. В результате оказалась затоплена проезжая часть под Ростокинским мостом.