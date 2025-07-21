Уровень Яузы в Москве поднялся на 2,5 метра из-за дождей

Уровень реки Яузы в Москве поднялся на 2,5 метра из-за дождей, в результате чего оказалась затоплена проезжая часть под Ростокинским мостом, сообщает пресс-служба ГУП "Мосводосток".

Как уточняется в сообщении, на месте находятся работники предприятия и оборудование для откачки. После снижения уровня воды в реке они приступят к соответствующим работам.

Сильный ливень обрушился на столицу утром понедельника, 21 июля. Жители и гости города могли столкнуться с опозданием поездов Павелецкого направления МЖД, включая аэроэкспрессы.

Кроме того, сильное подтопление фиксировалось на дублере проспекта Мира в районе дома 135, а на Волоколамском шоссе в районе дома 142, улице Адмирала Корнилова около дома 65Б/1 и в Проектируемом проезде № 4062 (Нагатинская набережная) было перекрыто движение.

Дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду будут наблюдаться в Москве до конца дня. Кроме того, желтый уровень погодной опасности из-за грозы в Московском регионе продлен до 21:00 вторника, 22 июля.

На фоне неблагоприятных погодных условий москвичам и туристам рекомендовали воздержаться от прогулок на улице, не искать укрытия под деревьями и оставлять под ними личный транспорт.