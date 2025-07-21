Московская железная дорога предупредила о задержке поездов Павелецкого направления

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Из-за непогоды в столице поезда Павелецкого направления, включая аэроэкспрессы, следуют с опозданием, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Для скорейшего ввода в график некоторые электрички следуют по укороченным маршрутам. В компании принесли извинения за доставленные неудобства и указали, что делают все возможное для сокращения времени опоздания поездов.

В свою очередь, в пресс-службе "Дептранса" предупредили, что движение было перекрыто на проспекте Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза) и на улице Тихой.

Вместе с тем восстановлено движение на следующих улицах:



Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1;

Проектируемом проезде №4062 (Нагатинская набережная);

Волоколамском шоссе в районе дома 142;

Сколковском шоссе;



Тем временем сильное подтопление проезжей части фиксируется на дублере проспекта Мира в районе дома 135. Вода заняла дорогу в обоих направлениях, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы. Сотрудники ведомства вместе с коммунальными службами оказывают водителям помощь, а также проводят регулирование движения и отвод транспорта от места подтопления.

Кроме того, в условиях непогоды был нарушен график вылета самолетов из аэропорта Шереметьево. Те, у кого отменили или задержали рейс, могут оформить возврат средств за билеты онлайн, не обращаясь в кассы, рассказали в телеграм-канале компании "Аэрофлот".

Пассажирам также предоставляется бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, их выдают сотрудники авиакомпании у билетных касс в терминалах В и С. Ваучеры на питание действительны в кафе аэропорта, список доступных точек питания указан на сайте "Аэрофлота".

За ночь и утро 21 июля в столице выпала месячная норма осадков. При этом дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду продлятся до конца дня. В условиях непогоды было перекрыто движение на Волоколамском шоссе в районе дома 142, улице Адмирала Корнилова около дома 65Б/1 и в Проектируемом проезде № 4062 (Нагатинская набережная).

На улице Тихой движение останавливали около дома № 4, поскольку дождь привел к провалу дорожного полотна.

В аэропортах Москвы и области задержали или отменили около 130 рейсов. После 09:00 по московскому времени в Шереметьево задержали 58 самолетов и отменили 36, во Внуково отложили 19 рейсов и отменили 4. В Жуковском задержано 3 самолета, а в Домодедово задержали 7 самолетов и отменили 1.