Юрист Георгиева: опоздавшего из-за дождя сотрудника не могут оштрафовать

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудник, опоздавший на работу из-за дождя, может не получить оплату за время, проведенное по пути в офис. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Ливень с грозой накрыл Москву 21 июля. Непогода стала причиной возможных задержек наземного общественного транспорта. Также пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями водителей. В свою очередь, городские службы уже начали ликвидировать последствия обильных осадков.

Георгиева напомнила, что если сотрудник работает по договору, у него есть обязательный к соблюдению распорядок дня, и нарушать его нельзя.





Алла Георгиева юрист Но бывают обстоятельства, которые не зависят от работника. В частности, погодные условия, работа транспорта и так далее. В таком случае избежать проблем в связи с опозданием можно, если взять соответствующую справку от организации, ответственной за сложившуюся ситуацию в той или иной сфере.

Однако, по мнению эксперта, она понадобится в том случае, если работодатель будет проверять добросовестность работника.

Также доказательством уважительной причины опоздания могут стать сообщения СМИ, если они подтверждают, что в этом месте и в это время были транспортные и погодные проблемы, которые препятствовали сотруднику.

"Но в первую очередь нужно обязательно предупредить своего руководителя или отдел кадров о сложившейся проблеме в письменной форме", – отметила юрист.

Георгиева добавила, что сотруднику могут и не оплатить то время, которое он находился в пути на работу. Однако чаще всего этот вопрос решается в индивидуальном порядке: ценой обеденного перерыва или переработки в этот или другой день. Кроме того, эксперт отметила, что штрафовать опоздавшего нельзя, так как по закону такой меры наказания нет.





Алла Георгиева юрист Также сотрудник может запросить удаленную работу. Такой формат возможен, если обе стороны будут согласны. Однако в таком случае составляется приказ об изменении в трудовом договоре.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что дожди прекратятся в Москве только в субботу, 26 июля. При этом сильный ливень завершится в столице уже в понедельник, 21 июля. Кратковременные осадки сохранятся вплоть до конца рабочей недели, добавила эксперт.

