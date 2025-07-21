Дептранс призвал отказаться от поездок на электросамокатах из-за дождя в Москве

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Москвичам и гостям города рекомендуется отказаться от поездок на электросамокатах в период непогоды, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Передвигаться на электросамокатах в дождь может быть опасно для пользователей, напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Если непогода застала во время поездки, гражданам следует снизить скорость, избегать резких поворотов и объезжать лужи. При этом в приложении необходимо найти ближайшую парковку и как можно скорее завершить поездку. Если рядом специализированной стоянки нет, то рекомендуется поставить поездку на паузу и переждать дождь в безопасном месте.

Ливень с грозой обрушился на Москву утром 21 июля, из-за чего в городе действует желтый уровень погодной опасности. В настоящее время движение перекрыто на Волоколамском шоссе в районе дома 142, улице Адмирала Корнилова около дома 65Б/1, в Проектируемом проезде № 4062, а также в районе дома 4 по Тихой улице.

Городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды. В частности, в городе зафиксировали случаи падения деревьев. Специалисты их оперативно распиливают и вывозят.