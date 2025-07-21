Столичные аэропорты работают штатно на фоне ливня

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты столичного региона Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский работают штатно на фоне ливня. Об этом воздушные гавани заявили РИА Новости.

"Аэропорт Домодедово является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода", – заявили в пресс-службе.

Текущее содержание аэропорта выполняется с учетом непогоды, также специалисты приняли дополнительные меры для защиты от сильного ветра и для обеспечения безопасности производственных процессов.

В свою очередь, в аэропортах Внуково и Шереметьево указали, что воздушные гавани также работают штатно.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Задержек и отмен рейсов по погодным условиям нет", – рассказали в Жуковском.

Ливень с грозой обрушился на Москву 21 июля. Это стало причиной возможных задержек наземного общественного транспорта. В частности, из-за непогоды могут быть изменены некоторые маршруты. Жителей и гостей города призвали внимательно следить за объявлениями водителей.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и в Подмосковье до 21:00 21 июля. В городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а местами не исключена гроза с градом.

В настоящее время на улицах Москвы дежурят бригады и специализированная техника Мосводостока. Под особым вниманием пониженные места и остановки общественного транспорта.

По данным синоптиков, на метеостанции в Тушине выпало 49 миллиметров осадков, то есть 58% от месячной нормы. На метеостанции ВДНХ выпало 28 миллиметров, или 33% от июльской нормы осадков, а на Балчуге – 39 миллиметров. Но сильнейшие дожди прошли на северо-западе столицы – в Митине было 71,2 миллиметра, а в Зеленограде зафиксировали 91,6 миллиметра осадков, что больше месячной нормы.