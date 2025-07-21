ТАСС: мост обрушился в подмосковном Наро-Фоминске из-за дождей

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Мост обрушился в Наро-Фоминском округе Московской области из-за обильных дождей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Бетонный мост размыло в ночь на понедельник, 21 июля. Из-за этого от округа оказались отрезаны часть деревни Алексино, СНТ "Верейское" и "Исьма". По данным собеседника СМИ, уже начаты демонтаж старого моста, прокладка переправы и ее отсыпка.

"Спасатели переправляют местных жителей на лодке. Работы планируется завершить до обеда понедельника", – добавил источник.

Из-за ливня с грозой подмосковным автомобилистам рекомендовано минимизировать поездки на личном автотранспорте, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По данным ведомства, дождь будет идти в Подмосковье весь день, местами не исключены ливни и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.



"Дорожники прямо сейчас устраняют последствия непогоды в ряде округов", – указали в пресс-службе.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказывал, что в подмосковных Коломне и Новом Иерусалиме выпало 66 и 48 миллиметров осадков соответственно. По данным синоптика, месячная норма по осадкам в Московской области была перевыполнена, причем в Новом Иерусалиме – почти в 2 раза.

На метеостанции на ВДНХ в Москве, по данным на 09:00 понедельника, зафиксировали 33% от июльской нормы осадков, но на западе города, в Митине и Зеленограде, выпало свыше 71 и 91 миллиметров осадков соответственно, что больше месячной нормы.

