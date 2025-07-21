Наземный транспорт может задерживаться в Москве из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

В Москве из-за непогоды возможны локальные задержки наземного общественного транспорта, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Горожан призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

В понедельник, 21 июля, в столице прогнозируется сильный дождь, местами возможна гроза с градом. Температура воздуха днем в Москве будет варьироваться в пределах 24–26 градусов, в Подмосковье она составит 21–26 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Во время грозы его порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 741 миллиметр ртутного столба.

Как ранее отмечал синоптик Михаил Леус, ливни и грозы будут сохраняться в столице на протяжении всей недели. Наиболее сильные осадки ожидаются 21 и 22 июля.