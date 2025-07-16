В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки выпала пятая часть от месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его данным, на базовой метеостанции города на ВДНХ зафиксировали 5 миллиметров дождевой воды, на Балчуге – 3 миллиметра, а в Тушине – 8 миллиметров. Однако больше всего осадков выпало в Бутове – 18 миллиметров. Этот показатель соответствует 21% от месячной нормы.

Самым влажным местом в Московской области стал город Воскресенск. Там метеорологи зафиксировали 21 миллиметр осадков.



В условиях продолжающихся ливней с грозами москвичам рекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, следить за детьми и быть внимательными при управлении автомобилем. Во время непогоды для поездок по городу горожанам посоветовали использовать метро.

