Ливни и шквалистый ветер до 17 м/c будут в Москве до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 10:00 среды, 16 июля, и до конца суток в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, в отдельных районах град, а также шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба столичного главка МЧС России.

Горожанам рекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, следить за детьми и быть внимательными при управлении автомобилем. При необходимости горожане могут позвонить по номерам 101 или 112, а также единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

В свою очередь, ЦОДД призвал во второй половине дня использовать метро для поездок по городу. Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. Сообщить о сломанном дорожном знаке или светофоре можно с мобильного телефона по номеру 3210.

Предупреждение о непогоде выпустили также в Московской области. Подмосковный главк МЧС рекомедовал автомобилистам включить ближний свет или противотуманные фары и не оставлять транспорт около деревьев. Пешеходам посоветовали не стоять под деревьями, линиями электропередачи и металлоконструкциями, а также не находиться на открытых пространствах и у водоемов.

В доме необходимо закрыть окна, убрать предметы с балконов и отключить неиспользуемую технику от электричества.

Из-за частых гроз и жары в Московском регионе появились редкие для Центральной России облака мамматусы, которым свойственна "мешковатая" форма. Такое явление связано с резкими перепадами температуры и свидетельствует о сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере.

Прямой угрозы эти облака не представляют, уточнила заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

Накануне в Москве прошли сильные ливни и грозы. Порывы ветра достигали 20–23 метров в секунду. За несколько часов в отдельных районах города выпала месячная норма осадков.

Кроме того, из-за упавшего дерева на пути приостановили движение на участке "Щелковская" – "Партизанская" Арбатско-Покровской линии метро. Спустя время его восстановили. Также на фоне непогоды временно закрывался вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии.