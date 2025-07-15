Синоптик Вильфанд предупредил о ливнях в Москве в ближайшие дни

Месячная норма осадков выпала в некоторых районах Москвы менее чем за два часа 15 июля. После этого часть улиц и дороги оказались под водой. Как город пережил удар стихии – в нашем материале.

Ушат воды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

О сильном ливне, грозе и шквалистом ветре с порывами до 20–23 метров в секунду столичное управление МЧС предупредило москвичей еще накануне, 14 июля. В итоге стихия обрушилась на Москву утром 15-го: в результате в отдельных районах выпала месячная норма осадков, рассказали в комплексе городского хозяйства.





из сообщения комплекса городского хозяйства Москвы Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО (до 85 мм), ВАО (до 75 мм), ЮВАО (до 66 мм) и СВАО (до 64 мм). По прогнозам метеорологов, непогода продлится до конца суток.

На фоне сильных дождей в Дептрансе предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта. Также отдельные маршруты могут быть оперативно скорректированы, поэтому в департаменте призвали пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей.

Временно пришлось перекрывать движение на Дмитровском шоссе в районе дома 62, на внешней стороне МКАД примерно на 16-м километре и у 1-го Красовского проезда дома 2. При этом в Дептрансе не исключили локальные затруднения движения во второй половине дня на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Рижской до Савеловской эстакады и в районе Тульской эстакады в оба направления.

Кроме того, ливень внес коррективы в график движения поездов Савеловского направления Московской железной дороги и МЦД-1, отметили в пресс-службе перевозчика. Ситуацию там объяснили отключением электричества по второму пути на станции Бескудниково. В 13:06 напряжение в контактной сети было восстановлено.

Месячная норма осадков выпала в некоторых районах Москвы

Ливень повлиял и на работу метро: в частности, пришлось временно закрывать вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии. Позднее он восстановил работу в штатном режиме, отметили в Дептрансе. Кроме того, движение на участке "Щелковская" – "Партизанская" Арбатско-Покровской линии было ненадолго прервано из-за упавшего дерева на пути. Также с увеличенным интервалом следовали аэроэкспрессы в Шереметьево.

Также была временно остановлена работа канатной дороги на ВДНХ. Кроме того, сервисы аренды самокатов порекомендовали пользователям быть аккуратными с этим видом транспорта или вовсе пока отказаться от него в целях безопасности, сообщили РИА Новости в компаниях.

Борьба с последствиями

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На дежурство во время непогоды вышли бригады ГУП "Мосводосток", сообщили в телеграм-канале предприятия. В частности, работники следят за обстановкой в том числе на шоссе, магистралях и остановках общественного транспорта.





из сообщения ГУП "Мосводосток" Для оперативного пропуска дождевой воды специалисты открывают решетки водоприемных колодцев, в случае необходимости применяется мощная откачивающая техника.

Кроме того, бригады "Мосводостока" оперативно начали ликвидировать последствия ливня на Открытом и Дмитровском шоссе, а также проспекте Мира в районе станции метро "Рижская". Потребовалась помощь специалистов предприятия и на Клязьминской улице, где для откачки воды задействовали мощные дизельные установки, сообщили в пресс-службе.

Также за обстановкой на дорогах следят сотрудники Ситуационного центра ЦОДД и экипажи Дорожного патруля. Тем, кто находится за рулем, в Дептрансе посоветовали соблюдать скоростной режим, отказаться от резких маневров и не отвлекаться на смартфон.

Москву накрыли тропические ливни с рекордным количеством осадков

Если рядом с домом есть скопления воды, можно сообщить об этом в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53 и на портал "Наш город". Кроме того, для связи доступен аккаунт Мосводостока в соцсети "ВКонтакте" При скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах можно оставить заявку в Мосводостоке по телефону 8 (495) 657-87-03. В случае скопления воды в подземных переходах стоит сообщить в ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46.



При этом в ближайшие дни сложные погодные условия сохранятся: по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, местами ожидаются сильные дожди и штормовые предупреждения. В отдельных районах даже возможно выпадение более 30 миллиметров осадков за 12 часов, подчеркнул синоптик.

Кроме того, в Москве продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за грозы – он продлится до 00:00 16 июля. Ранее появилось видео, как раскаты молнии ударили прямо рядом с Останкинской башней.

