Москвичей предупредили о сильном ливне и грозе до утра 15 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ожидается сильный ливень, гроза и ветер с порывами до 20–23 метров в секунду, предупредили в телеграм-канале столичного управления МЧС.

"В период с 23:00 14 июля с сохранением до 10:00 утра 15 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза", – говорится в сообщении.

МЧС рекомендовало парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем. Кроме того, горожан призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости можно звонить по телефонам 101, 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует до 00:00 16 июля. При этом в Московской области до 00:00 15 июля введен оранжевый уровень опасности.

По прогнозу синоптиков, 14 и 15 июля в столице выпадет около 15–20% от месячной нормы осадков, при этом температура останется высокой. За два дня выпадет около 20 миллиметров осадков.