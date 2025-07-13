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13 июля, 16:15

Общество

В Москве выпало 40% месячной нормы осадков за один день

В Москве выпало 40% месячной нормы осадков за один день

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По данным синоптиков, в столице выпало почти 40% от месячной нормы осадков. Особенно сильно залило Патриаршие пруды и юго-восточный участок МКАД. Там из-за потока воды даже временно останавливали движение.

Уже с начала следующей недели температура начнет понижаться. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, днем будет около 23–25 градусов, ночью – около 15. Это типичная летняя погода для Москвы и Подмосковья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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