Синоптик Вильфанд: вода в Москве прогрелась лучше, чем в Черном море

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Москва обогнала курорты Черного моря по температуре воды. Она прогрелась до 25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Вода в Москве-реке на северо-западе, до входа в Москву, уже 23 градуса, на юго-востоке, там, где она впадает в Оку, – 25–26 градусов. В малопроточных водоемах такая же температура, то есть это "парное молоко", – отметил он.

По словам синоптика, это связано с высокими ночными значениями. Днем вода прогревается, а ночью не отдает тепло, поскольку температура воздуха поднимается до 20 градусов.

На фоне установившейся жары в Москве городские службы были переведены в режим повышенной готовности. В частности, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов осуществляют круглосуточное дежурство.

Столичных автомобилистов призвали не оставлять детей и животных в машинах. Водителям также порекомендовали перед поездкой открывать окна и двери, чтобы выпустить горячий воздух.

