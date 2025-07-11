Городские службы Москвы перевели на повышенный режим работы из-за жары

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве. Об этом сообщает в своем телеграм-канале комплекс городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По данным синоптиков, днем в пятницу, 11 июля, воздух в столице может прогреться до 34–36 градусов. При этом до конца недели столбики термометров будут фиксировать значения выше 32 градусов.

На фоне аномальной погоды аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов осуществляют круглосуточное дежурство. Особое внимание специалисты уделяют обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

Кроме того, источники аварийного питания приведены в готовность благодаря электросетевым организациям. Пожарно-спасательный гарнизон во избежание возможных возгораний взял на себя круглосуточный контроль и патрулирование зеленых территорий.

Также в ТиНАО дежурят расчеты поливомоечной техники, готовые оперативно помочь пожарным. В состав каждого расчета входят два работника добровольной пожарной охраны, которые прошли специальное обучение, и поливомоечная машина.





пресс-служба комплекс городского хозяйства Москвы В жаркую погоду коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.

Тем временем сотрудники столичного Дептранса уже на протяжении четырех дней бесплатно раздают воду пассажирам московского транспорта, обратил внимание заммэра Максим Ликсутов.

Начиная с 12:00 инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) раздают бутылки на станциях метро "Измайловская" Арбатско-Покровской линии, "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская" Филевской линии, а также "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии.

Помимо этого, взять бутилированную воду москвичи и туристы могут на автовокзалах Центральном, Саларьево, Красногвардейском, Северные ворота и Южные ворота и в зоне ожидания поездов дальнего следования на Ленинградском вокзале.

Представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) раздают бутылки с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Выхино, Одинцово и станции Мытищи.

Жители города и туристы с 14:00 могут взять воду у сотрудников Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Раздача проходит в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Бутылки также можно взять на всех причалах речного электротранспорта и на туристических маршрутах "Киевский" и "Китай-город".

"Мы следим за температурой воздуха и при необходимости будем обновлять список станций, на которых раздаем воду", – уточнило ведомство.

Как отметил Ликсутов, поддержка горожанам и туристам в аномально жаркую погоду оказывается по поручению Сергея Собянина. Он также напомнил, что при плохом самочувствии следует воспользоваться колонной быстрой связи, по которой можно вызвать медицинскую помощь.

В свою очередь, госкомпания "Автодор" призвала водителей соблюдать меры безопасности и не забывать о правилах на дорогах. Перед поездкой автомобилистам посоветовали открывать окна и двери, чтобы машина успела остыть, однако настраивать кондиционер на самую низкую температуру не стоит, чтобы не допустить резкого перепада температур, что вредно как для человека, так и для машины.

Также необходимо проверять уровень антифриза и масла, особенно перед продолжительным путем, а поездки лучше запланировать на раннее утро или поздний вечер, чтобы не находиться за рулем в пиковые часы жары.

Вместе с тем компания рекомендовала останавливаться в дороге каждый два или три часа, чтобы проветрить автомобиль и выпить воду. Также остановки в зоне отдыха или на заправке помогут остудить перегревшийся двигатель. В последнем случае не следует сразу открывать капот.

"И самое главное – не оставляйте детей и животных в закрытой машине даже на короткий срок – ведь даже с открытыми окнами они могут получить тепловой удар", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, пик аномальной жары будет пройден в Московском регионе в ближайшие дни, после чего лето постепенно будет "угасать". Тем не менее до конца сезона умеренное тепло будет сохраняться.

При этом следующая неделя в Москве, с 14 по 20 июля, начнется с мощных освежающих ливней. По словам Тишковца, на улицы столицы прольется от 1,5 до 2 ведер дождевой воды на квадратный метр, то есть пятая часть от месячной нормы осадков. Температура в ночные часы, уточнил синоптик, составит от 18 до 21 градуса.