В столице обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля – 33,9 градуса. Такие показатели зафиксированы на базовой метеостанции ВДНХ, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до 35,4 градуса. В Подмосковье жарче всего было в Черустях – 34,9 градуса.

Максимальная температура воздуха на территории европейской части России составила 39,1 градуса. Такие показатели зарегистрировали в селе Маргаритово Ростовской области.

На следующей неделе воздух в Москве может охладиться до 25 градусов, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. Она отметила, что температура будет колебаться в пределах от 25 до 28 градусов, что окажется чуть выше климатической нормы. При этом изнуряющей жары не ожидается, подчеркнула специалист.