В Москве 10 июля стало самым жарким днем с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Москве в четверг, 10 июля, был установлен новый температурный рекорд с начала 2025 года. Воздух в этот день прогрелся до 33,1 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик напомнил, что предыдущий рекорд для 10 июля был установлен в 1996 году и составил 33,4 градуса.

"Нет сомнений, что этот рекорд будет превзойден", – сказал он в беседе с ТАСС.

При этом ранее самым жарким днем с начала года было 8 июля, когда температура поднялась до 32,8 градуса, уточнил метеоролог.

На фоне установившейся жаркой погоды коммунальные службы столицы усилили меры по уходу за дорожным полотном, в частности, дороги стали чаще поливать, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что соответствующие работы проводятся в цикличном режиме, однако при высоких градусах принимаются дополнительные меры.

"Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие", – пояснил он в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По его словам, под прямыми солнечными лучами и при высокой транспортной нагрузке асфальт становится более подвержен пластической деформации. С этим помогает справиться регулярный полив.

Например, в летний период основная очистка дорог проводится в ночное время – с 23:00 до 07:00. В случае необходимости также проводится дополнительная дневная очистка для удаления загрязнений, которые могут появиться на проезжей части.

Вместе с тем Бирюков сделал акцент на том, что в знойные дни и городские клумбы нуждаются в особом внимании. Полив проводят рано утром или после 17:00, чтобы вода проникала на глубину залегания корней – около 30 сантиметров.

Ожидается, что сильная жара в городе будет сохраняться с 11 по 14 июля. Днем столбики термометров поднимутся до 35 градусов. В связи с этим горожан призвали соблюдать требования пожарной безопасности, в том числе исключить взаимодействие с открытым огнем.

Для комфорта москвичей и гостей столицы в общественном транспорте уже третий день подряд раздают бесплатную питьевую воду. Сейчас ее можно получить на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Вместе с тем бутылки доступны на Ленинградском вокзале, автовокзалах Центральном, Саларьево, Красногвардейском, Северные ворота и Южные ворота.

