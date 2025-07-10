МЧС предупредило москвичей о жаре до 35 градусов с 11 по 14 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичей и гостей столицы предупредили о сильной жаре в городе с 11 по 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков, днем воздух в эти дни может прогреться до 35 градусов. В связи с этим граждан попросили быть внимательнее. В частности, москвичам и гостям столицы рекомендовали избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, а также употреблять больше воды.

Кроме того, столичное управление МЧС напомнило о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе исключения обращения с открытым огнем.

"При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в заявлении ведомства.

Главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников ранее призывал не только носить головные уборы в жару, но и исключить интенсивные физические нагрузки. Если в такую погоду человек чувствует себя плохо, тогда эксперт посоветовал выпить воды, уйти в прохладное место и по возможности сделать компресс на лоб.

Также эксперт посоветовал не находиться на солнце с 11:00 до 16:00. Кроме того, врач рекомендовал отказаться от сладких газированных напитков, кофе и алкоголя. В меню он призвал добавить легкую пищу, нежирные сорта птицы, мяса и рыбы, овощи, фрукты и ягоды.

