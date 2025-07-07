Аномально жаркая погода будет в Москве 9–13 июля

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

В Москве с 9 по 13 июля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7–9 градусов выше нормы, сообщает столичное управление МЧС.

Из-за этого москвичам и гостям города рекомендовано быть осторожными и внимательными, а также избегать перегрева на солнце и пить больше воды. Гражданам стоит надевать одежду светлых тонов и головной убор, соблюдать правила пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

"Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – добавили в МЧС.

Из-за сильной жары в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, так как днем воздух в столице может прогреться до 33 градусов, а по Московской области столбики термометров достигнут 34 градусов. Предупреждение в Москве действует с 15:00 7 июля до 18:00 10 июля.

При этом с 14:00 до 17:00 москвичи и гости города смогут получить бесплатную питьевую воду. Раздача бутылок с жидкостью пройдет на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Площадь трех вокзалов и Тушинская МЦД.

