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07 июля, 14:31

Транспорт

Работники ЦППК начали раздавать воду на городских вокзалах и ж/д станциях из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) раздают пассажирам воду на столичных вокзалах и железнодорожных станциях. Получить ее можно бесплатно, сообщила пресс-служба компании.

Такое решение было принято в условиях установившейся в столице жары. По прогнозам, в течение дня температура воздуха поднимется до 30 градусов.

Взять воду пассажиры смогут в период с 14:00 до 17:00 на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах. Кроме того, раздача будет осуществляться на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) Площадь трех вокзалов и Тушинская.

Ранее сотрудники столичной Госавтоинспекции напомнили автомобилистам, что при высокой температуре воздуха и плохом самочувствии им стоит воздержаться от управления транспортом. Перед началом поездки рекомендуется опустить стекла авто, чтобы салон мог проветриваться, и лишь затем включать кондиционер.

Специалисты также призвали ни в коем случае не оставлять детей и животных одних в машине, так как это может закончиться трагедией.

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