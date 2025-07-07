Москвичей предупредили о жаре до 34 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура до 34 градусов ожидается в Москве на неделе с 7 по 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

При высокой температуре воздуха и плохом самочувствии автомобилистам стоит воздержаться от управления транспортом, отметили в ведомстве. Также лучше не садиться за руль, если водитель чувствует признаки утомления или ощущает другие симптомы, указывающие на нестабильное физическое состояние.



"Особое внимание на свое самочувствие стоит обратить водителям транспортных средств пожилого возраста, а также лицам, страдающим сердечными и сосудистыми заболеваниями", – предупредили в ГАИ.

Сотрудники инспекции посоветовали перед началом поездки опустить стекла авто, чтобы салон мог проветриваться, и лишь затем включать кондиционер. Во время жары также рекомендуется пить много жидкости – это касается как водителей, так и пассажиров авто.

"Следите за скоростным режимом и будьте очень внимательны при маневрах – яркое солнце и отблеск от встречного потока транспорта способны ослепить водителя, что может создать аварийную ситуацию", – напомнили в Госавтоинспекции.

Специалисты также призвали ни в коем случае не оставлять детей одних в авто, так как это может закончиться трагедией. Кроме того, в салоне на жаре нельзя оставлять животных, подчеркнули в ЦОДД. Вместе с тем во время жаркой погоды рекомендуется надевать одежду из натуральных тканей светлого цвета и головные уборы.

Ранее из-за сильной жары в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 15:00 7 июля до 18:00 10 июля. В столичном управлении МЧС также призывали москвичей и гостей города по возможности оставаться в тени и пить больше воды.

