03 июля, 15:55Город
Москвичей предупредили о нашествии комаров в городе
Фото: depositphotos/Kwangmoo
В связи с потеплением после дождей в столице ожидается нашествие комаров. Об этом в беседе с Агентством "Москва" горожан предупредил кандидат биологических наук Павел Глазков.
По словам эксперта, комары активизируются при повышении температуры воздуха. Тогда как снижение активности происходит при похолодании.
"В этом году много кровососов", – отметил Глазков.
На следующей неделе температура воздуха в Москве поднимется до 30 градусов впервые за лето. В понедельник, 7 июля, столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов, а уже 8-го числа значения достигнут отметки в 30 градусов.
Однако, несмотря на тепло, на следующей неделе почти каждый день будут идти кратковременные дожди. Полноценный "разворот к лету" в Москве наступит во второй и третьей декадах июля.
До 27 градусов ожидается в Москве 4 июля