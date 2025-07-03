Москвичей предупредили о нашествии комаров в городе

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В связи с потеплением после дождей в столице ожидается нашествие комаров. Об этом в беседе с Агентством "Москва" горожан предупредил кандидат биологических наук Павел Глазков.

По словам эксперта, комары активизируются при повышении температуры воздуха. Тогда как снижение активности происходит при похолодании.

"В этом году много кровососов", – отметил Глазков.

На следующей неделе температура воздуха в Москве поднимется до 30 градусов впервые за лето. В понедельник, 7 июля, столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов, а уже 8-го числа значения достигнут отметки в 30 градусов.

Однако, несмотря на тепло, на следующей неделе почти каждый день будут идти кратковременные дожди. Полноценный "разворот к лету" в Москве наступит во второй и третьей декадах июля.

