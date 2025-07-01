Погодные "качели" будут в столице до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В течение этой недели в столице ожидаются резкие "перепады" погоды: от улучшения до ухудшения, предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

Согласно его прогнозу, 1 июля в Москве станет последним холодным и дождливым днем на указанный период. Температура поднимается не выше 15 градусов, а осадки закончатся только ближе к вечеру. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Температурные значения начнут улучшаться только к четвергу-пятнице, 3–4 июля, когда столбики термометров преодолеют отметку в 25 градусов.

"Но нас ждут погодные качели. В субботу и воскресенье (5 и 6 июля. – Прим. ред.) будет снижение температуры и кратковременные дожди. А с понедельника (7-го числа. – Прим. ред.) вновь возвращаемся к температуре выше 20 градусов", – уточнил синоптик.

По его словам, москвичей ожидает 22–24-градусное тепло без излишней жары. Тем не менее на следующей неделе почти каждый день будут идти кратковременные дожди.

"Никакой западноевропейской жары нам ждать не приходится", – заключил Шувалов.

"Разворот к лету" в Москве наступит во второй и третьей декадах июля. Дневные температуры начнут колебаться в пределах 23–28 градусов, иногда достигая 25–30. Причем, как обратили внимание синоптики, это идеальный температурный диапазон для здоровья человека с точки зрения медицинской метеорологии.

Однако для жителей многих регионов России июль принесет плохую погоду. Среднесуточная температура воздуха в центре страны будет ниже обычного, а на юге высока вероятность возникновения пожаров на фоне засухи и высоких температур.