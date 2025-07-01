01 июля, 09:46Общество
Сильный ветер ожидается в Москве до вечера 1 июля
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве до 16:00 1 июля. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.
На фоне неблагоприятного прогноза горожан попросили быть внимательными, не укрываться под деревьями и не оставлять около них автомобили.
Более того, 1 июля в Москве будет дождь с грозой. Столичный Дептранс рекомендовал автомобилистам не отвлекаться на телефон, снижать скорость вблизи пешеходных переходов и избегать резких маневров.
За минувшие сутки в столице выпало почти 20% от месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано около 16 миллиметров, заявил синоптик Евгений Тишковец.
Метеоролог также предупредил, что начало июля в Москве будет по-сентябрьски холодным. По данным синоптика, воздух прогреется до 25 градусов только 3 июля. Однако потом снова начнутся дожди.
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