Сильный ветер ожидается в Москве до вечера 1 июля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве до 16:00 1 июля. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

На фоне неблагоприятного прогноза горожан попросили быть внимательными, не укрываться под деревьями и не оставлять около них автомобили.

Более того, 1 июля в Москве будет дождь с грозой. Столичный Дептранс рекомендовал автомобилистам не отвлекаться на телефон, снижать скорость вблизи пешеходных переходов и избегать резких маневров.

За минувшие сутки в столице выпало почти 20% от месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано около 16 миллиметров, заявил синоптик Евгений Тишковец.

Метеоролог также предупредил, что начало июля в Москве будет по-сентябрьски холодным. По данным синоптика, воздух прогреется до 25 градусов только 3 июля. Однако потом снова начнутся дожди.

