ЦОДД призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До конца вторника, 1 июля, в Москве будет дождь с грозой и сильным ветром. В связи с непогодой Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал горожан пересесть на общественный транспорт, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство рекомендовало автомобилистам не оставлять машину около деревьев и шатких конструкций, не отвлекаться на телефон, снижать скорость вблизи пешеходных переходов и избегать резких маневров.

Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за ситуацией на дорогах.

За минувшие сутки в столице выпало почти 20% от месячной нормы осадков. на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано около 16 миллиметров, заявил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, 1 июля ожидается еще до 10 миллиметров небесной влаги.