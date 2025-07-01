Циклон "Корнелиус" принес аномальную погоду в Москву

В самом разгаре лета Москву охватили рекордные ливни, сильный ветер и крайне низкое атмосферное давление. Причиной стал североатлантический циклон "Корнелиус", который сформировался над Атлантикой, прошел через Европу и добрался до центральной части России.

По словам специалистов, подобные погодные аномалии случаются в начале июля не чаще одного раза в 50 лет. Метеорологи отмечают, что за ближайшую неделю в столице может выпасть до 42 миллиметров осадков, а в Подмосковье – до 60 миллиметров. Температура воздуха днём не превысит 13 градусов, а ночью опустится до 9.

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