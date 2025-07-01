Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 07:15

Общество

Циклон "Корнелиус" принес аномальную погоду в Москву

Циклон "Корнелиус" принес аномальную погоду в Москву

"Союзмультфильм" подал заявку на регистрацию товарного знака "Чебубу"

Дождливая погода ожидается в Москве в ночь на 1 июля

ЕГЭ по истории может стать обязательным через два года

Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу 1 июля

"Мой район. Новости": аномальное похолодание пришло в Москву

30 июня 2025 года стало самым холодным в Москве за последние 50 лет

Эксперты объяснили, почему россияне пытаются брать кредиты после самозапретов

Синоптики опровергли информацию о снегопаде в Москве

В России появится товарный знак "Чебубу"

В самом разгаре лета Москву охватили рекордные ливни, сильный ветер и крайне низкое атмосферное давление. Причиной стал североатлантический циклон "Корнелиус", который сформировался над Атлантикой, прошел через Европу и добрался до центральной части России.

По словам специалистов, подобные погодные аномалии случаются в начале июля не чаще одного раза в 50 лет. Метеорологи отмечают, что за ближайшую неделю в столице может выпасть до 42 миллиметров осадков, а в Подмосковье – до 60 миллиметров. Температура воздуха днём не превысит 13 градусов, а ночью опустится до 9.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоДарья КрамароваЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика