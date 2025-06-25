Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 07:00

Общество

Для российских и белорусских школ создадут единый учебник по истории

Для российских и белорусских школ создадут единый учебник по истории

Высшее образование подорожало в столичных вузах

Собянин: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице

Кабмин РФ может повысить стипендии студентов до прожиточного минимума

Собянин рассказал, какой будет новая школа в Марьиной Роще

Собянин рассказал, какой будет новая школа в Марьиной Роще

Российский университет транспорта начал принимать документы на поступление

Приемная кампания в вузы стартовала в России

Путин встретился с авторами и редакторами учебников истории

В ближайшие два года для российских и белорусских школ может появиться единый учебник по истории Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, уточнив, что бюджетная заявка на финансирование проекта уже направлена в постоянный комитет Союзного государства.

В экспертном сообществе отмечают, что разработка такого учебника стала прямой реакцией на украинский кризис. Как рассказал историк Григорий Назаров, сейчас обсуждается общая концепция будущего пособия, а содержательная часть будет дорабатываться с учетом методических и возрастных особенностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика