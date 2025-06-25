Для российских и белорусских школ создадут единый учебник по истории

В ближайшие два года для российских и белорусских школ может появиться единый учебник по истории Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, уточнив, что бюджетная заявка на финансирование проекта уже направлена в постоянный комитет Союзного государства.

В экспертном сообществе отмечают, что разработка такого учебника стала прямой реакцией на украинский кризис. Как рассказал историк Григорий Назаров, сейчас обсуждается общая концепция будущего пособия, а содержательная часть будет дорабатываться с учетом методических и возрастных особенностей.

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