С 1 сентября в школах сократят объем домашних заданий и проверочных для младшеклассников

С начала следующего учебного года в российских школах начнут действовать новые нормы учебной нагрузки. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября уменьшится объем домашних заданий, контрольных и проверочных работ.

Для первоклассников рекомендуемая продолжительность выполнения домашних заданий – не более одного часа в день, для вторых и третьих классов – полтора часа, а для четвертых – до двух часов. Ученые поддержали инициативу, отметив, что для младших школьников важнее формировать навыки самостоятельной работы, а не перегружать их дополнительными заданиями.

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