Свыше 330 масштабных инвестпроекта будут реализованы в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девелоперы и застройщики реализуют 334 масштабных инвестиционных проекта (МаИП) на земельных участках общей площадью 820 гектаров, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках МаИП в столице возведут новые общественно-деловые комплексы, производства, спортивные и социальные объекты. Их общая площадь составит 9 миллионов "квадратов".

"Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Это особая форма сотрудничества города с бизнесом и застройщиками, которая позволяет создавать современную инфраструктуру и обеспечивать столицу новыми рабочими местами", – рассказал Ефимов.

Для получения статуса МаИП застройщик должен предложить столичным властям интересный для города проект, который будет направлен на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест.

"Сегодня в Москве созданы уже семь промышленных МаИП. Благодаря поддержке города до конца года на пятнадцати новых промышленных объектах появятся дополнительные 5,5 тысячи рабочих мест. Это станет весомым вкладом в развитие промышленного потенциала Москвы", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Предпочтение обычно отдается инновационным центрам, высоким технологиям, современным производствам и объектам социальной и спортивной инфраструктуры. Ввод в оборот свободных участков позволяет не только развить городскую инфраструктуру, но и поддержать столичный бизнес, указала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Назначение возводимых объектов определяется исходя из потребностей каждого отдельного района", – объяснила она.

По ее словам, в стадии постройки и реализации находятся свыше 200 промышленных и коммерческих проектов, свыше 30 спортивных комплексов, 65 школ, детсадов, медицинских и других объектов социального назначения.

В частности, в столичном районе Раменки появятся два многофункциональных медцентра общей площадью 91 тысяча квадратных метров. Медицинские организации будут оснащены всем современным оборудованием, что позволит оказать широкий спектр услуг москвичам.

В Мнёвниковской пойме в рамках МаИП уже выделены участки для возведения теннисного центра, дворца спорта для занятий хоккеем, фигурным катанием, гимнастикой и единоборствами и Центра подготовки сборных команд России по футболу.

Промышленный парк общей площадью более 13 тысяч квадратных метров появится на Ставропольской улице, здесь смогут работать предприятия электронной, целлюлозно-бумажной, строительной и легкой промышленности. В производственном комплексе в районе Люблино будут работать 260 человек.

Ранее в столичном районе Внуково началось строительство крупного образовательного комплекса. Объект будет рассчитан на 1 275 школьников и 350 дошкольников. В блоке детского сада запроектировано 14 групп, музыкальный и физкультурный залы.

Кроме того, на территории комплекса появится школьный стадион с универсальной площадкой для волейбола и баскетбола, полем для мини-футбола, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, а также зонами для игр и отдыха.

